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Samuray kılıçlı vahşet! Ülke şokta ölü ve yaralılar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samuray kılıçlı vahşet! Ülke şokta ölü ve yaralılar var

İSPANYA'dan son gelen haber kan dondurdu. Bir kişi samuray kılıcı ile saldırı düzenledi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti ve yaralılar olduğu bildirildi.

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İSPANYA’da bir kişinin samuray kılıcı ile düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

İspanya’nın güneyinde yer alan Algeciras kentindeki bir kilisede samuray kılıçlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Saldırının faili olduğu tahmin edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

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