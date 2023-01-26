Son anket sonuçları bomba! Büyük fark attı bu pazar seçim olsa...

6’lı masanın cumhurbaşkanı adayı tartışılmaya devam ederken Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Areda-Survey Araştırma Şirketi’nin cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin son anketini paylaştı.

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Hürriyet yazarı Selvi, 2023 seçimlerine yönelik yapılan son anketi paylaştı. Sonuçlar bir hayli şaşırtıcı... İşte Selvi'nin yazısından ilgili bölüm:

Areda-Survey’in “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?” sorusuna ankete katılanların yüzde 42.2’si Kemal Kılıçdaroğlu yanıtını vermiş. Onu yüzde 22.6’yla Mansur Yavaş takip ediyor. Ekrem İmamoğlu yüzde 11.7’yle üçüncü sırada gelirken, Selahattin Demirtaş yüzde 8.2’yle dördüncü sıraya yerleşti.

Bu pazar seçim olsa...

“Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 49.2’si Erdoğan yanıtını veriyor. Mayıs ayında yüzde 45.7 olan Erdoğan’a destek aralık ayına kadar 4 puan artarak yüzde 49.2 seviyesine yükselmiş durumda.

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