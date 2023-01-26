'Kar canavarı' kendini gösterdi! 'Beyaz örtü ile uyanacaklar' dedi, İstanbul işte beklenen haber

'Bugün hava nasıl olacak' diye merak eden vatandaşlara Meteoroloji raporu geldi. Rapora göre, gündüz yurtta önemli bir yağış gözükmezken yağışların gece saatlerinde başlaması bekleniyor. Öte yandan uzmanlardan peş peşe İstanbul'u ve yurdu kapsayan kar açıklamaları da geldi...