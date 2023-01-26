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'Kar canavarı' kendini gösterdi! 'Beyaz örtü ile uyanacaklar' dedi, İstanbul işte beklenen haber

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'Kar canavarı' kendini gösterdi! 'Beyaz örtü ile uyanacaklar' dedi, İstanbul işte beklenen haber

Meteoroloji uzmanları üst üste olası kar yağışı ile ilgili haberler verdi. Türkiye'ye stratosferik darbe vurması beklenen 'canavar' kendini gösterdi... Öte yandan İstanbul'dan kar görüntüsü de geldi... İstanbul'a kar tam anlamıyla ne zaman yağacak? İşte 26 Ocak havası ile beraber güncel kar haberleri...

'Kar canavarı' kendini gösterdi! 'Beyaz örtü ile uyanacaklar' dedi, İstanbul işte beklenen haber

'Bugün hava nasıl olacak' diye merak eden vatandaşlara Meteoroloji raporu geldi. Rapora göre, gündüz yurtta önemli bir yağış gözükmezken yağışların gece saatlerinde başlaması bekleniyor. Öte yandan uzmanlardan peş peşe İstanbul'u ve yurdu kapsayan kar açıklamaları da geldi...

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'Kar canavarı' kendini gösterdi! 'Beyaz örtü ile uyanacaklar' dedi, İstanbul işte beklenen haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, (Kütahya hariç)
Ege, Batı Akdeniz ile Bitlis, Şırnak, Van, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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'Kar canavarı' kendini gösterdi! 'Beyaz örtü ile uyanacaklar' dedi, İstanbul işte beklenen haber

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Batı Akdeniz'in yüksekleri ile Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

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'Kar canavarı' kendini gösterdi! 'Beyaz örtü ile uyanacaklar' dedi, İstanbul işte beklenen haber

Bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağmur olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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