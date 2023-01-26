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"Erdoğan ile Pence görüşürken kapıyı kırmaya kalkıştım" demişti! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama

"Erdoğan ile Pence görüşürken kapıyı kırmaya kalkıştım" demişti! Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Dışişleri Bakanlığı görevi üstlenen Mike Pompeo, anılarını anlattığı yeni kitabında Türkiye'ye ilişkin iddialarda bulundu. Pompeo'nun iddialarına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yanıt geldi. 

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Önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın önce CIA Direktörü, sonra Dışişleri Bakanı olarak görevlendirdiği Pompeo kitabında, Ekim 2019'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beklenenden daha uzun bir baş başa görüşme yapan Pence'e ulaşmak için kilitli bir kapıyı kırmaya çalıştığını iddia etmişti.

"Yalan, abartı var"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo'nun kitabında yer alan iddialara ilişkin  "Eski mevkidaşımız bu kitabı başkanlık adaylığının kampanyasını başlatmak için yazmıştır, öyle düşünüyorum. Gerçek dışı bilgiler var. Diplomatik dil ile söylüyorum, siz buna ‘yalan’ da diyebilirsiniz, abartı var, çifte standart var." dedi.

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