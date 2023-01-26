Şeftali ağacının dibini çapalarken buldu İznik için söyleniyordu gerçek çıktı

"Parayı yemiş gibi olmayalım" dedim. Müzeye teslim edeceğim. Daha önceden de burada çapa yaparken tarihi çatallar bıçaklar ve çini parçaları çıkıyordu. Gerçekten İznik’in taşı toprağı tarih ve altınmış. Biz bunu yaşayarak gördük” dedi.