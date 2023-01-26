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Yüksek Seçim Kurulu Üyeliğine seçilen isimler belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu Üyeliğine seçilen isimler belli oldu

Yüksek Seçim Kurulunda (YSK) 5 üyenin görev süresi 24 Ocak’ta sona erdi. Görev süresi dolanların yerine Yargıtay’dan 8. Hukuk Dairesi üyesi Feyzi Eroğlu, 10. Ceza Dairesi üyesi Talip Bakır ve 12. Hukuk Dairesi üyesi Serdar Mutta ile Danıştay’dan Ali Çopur ve İsmail Kalender YSK üyeliğine seçildi.

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Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine seçilen Başkan Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş ve Kürşat Hamurcu ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın görev süreleri sona erdi. Yeni 5 üyenin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay’da seçimler yapıldı.

Danıştay’da yapılan seçimlerde İsmail Kalender ve Ali Çopur Danıştay kontenjanından YSK üyeliğine seçildi. Yargıtay’dan ise 8. Hukuk Dairesi üyesi Feyzi Eroğlu, 10. Ceza Dairesi üyesi Talip Bakır ve 12. Hukuk Dairesi üyesi Serdar Mutta YSK üyeliğine seçildi.

Yemin ettikten sonra başkan seçilecek

Seçilen yeni üyeler, görev süresi dolan üyelerin yerine yemin edecek. 24 Ocak’ta halen göreve devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK Başkanlığı ve Başkanvekilliği için seçim yapılacak. Gizli yapılacak oylama sonrasında en çok oy alan üye YSK Başkanı olacak.

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