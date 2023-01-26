İYİ Parti ilk kez açık açık söyledi! Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onaylamıyoruz

İYİ Parti'nin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı olduğu herkesin bildiği bir sır... Ancak İYİ Parti ilk kez Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğunu resmi olarak açıkladı. Hem de bu açıklama, aday isminin ilk kez konuşulacağı İYİ Parti'nin ev sahipliğinde yapılacak Altılı Masa toplantısının olduğu gün yapıldı.

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Altılı Masa bugün ilk kez cumhurbaşaknı adayını konuşmak için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde toplanıyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "kazanabilecek aday" talebiyle CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı herkesin bildiği bir sırdı. Ancak İYİ Parti bugüne kadar "Kılıçdaroğlu'nu istemiyoruz" demedi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, bugün ilk kez İYİ Parti olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduklarını açıkladı. Paçacı'nın açıklamasının Altılı Masa toplantısının yapılacağı güne denk gelmesi dikkat çekti. Cihan Paçacı, "Parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey'in ismini onaylayacak noktada değil" ifadelerini kullandı.

Dürüst ve tecrübeli ama olmaz!

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuşan Cihan Paçacı, "Şöyle bir şey var: Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz, 'dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz…' Sokaktaki bu itirazı İyi Parti olarak görmezden gelemeyiz Nagehan Hanım. Bu itiraz var" ifadelerini kullandı.

Kemal Bey’i onaylayacak noktada değiliz

Paçacı, Alçı'nın, "Sayın Akşener ve İyi Parti, Kemal Bey’in adaylık talebi masaya geldiğinde ne yapacak" sorusuna, "Nagehan Hanım, parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey’i onaylayacak noktada değil ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına da gelmiyor. Meral Hanım, konuyu yetkili kurullara getirecek, orada nihai karar alınacak" diye yanıt verdi.