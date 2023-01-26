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Rusya'dan Ukrayna'ya füzeli saldırı! Kiev'de şiddetli patlamalar

Rusya'dan Ukrayna'ya füzeli saldırı! Kiev'de şiddetli patlamalar

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Rus savaş uçakları Ukrayna'nın bazı bölgelerine art arda hava saldırısı düzelendi. 30'dan fazla füze fırlatırken Kiev'de şiddetli patlamalar yaşandı.

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Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuriy Ignat, Rus savaş uçaklarının ülkesine 30'dan fazla füze fırlattığını açıkladı.

Ignat, Rusya'nın Murmansk bölgesinden 6 kadar Tu-95 savaş uçağının havalandığını ve ülkesine füzeler fırlattığını kaydetti.

Kiev'de patlama sesleri
Öte yandan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Telegram'dan yaptığı açıklamada, başkentte patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Rusların attığı ilk füzelerin havada vurulduğunu belirtti.

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