Togg'dan 100.yıla özel seri! Sınırlı sayıda üretilecek: Ön siparişi NFT ile yapılacak!

Togg tarafından "100. Yıl Özel Seri" kapsamında üretilecek 2 bin 23 adet akıllı cihaza ön siparişe katılma ve sıralamayı belirleme hakkı NFT ile kazanılacak.

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Türkiye'nin Otomobili Togg, mobil uygulamasıyla dijital dünyaya da hızlı bir giriş yaptı. İlk etapta sadece Türkiye’de kullanıma açık olacak Trumore platformu üzerinden Togg akıllı cihazı için ön sipariş vermek de mümkün olacak. Cumhuriyetin 100. Yılına özel üretilen 2023 adet ile sınırlı “100. Yıl Özel Seri” Togg akıllı cihaza ulaşma hakkı ve daha fazlası ise Trumore’da.

Togg ön sipariş başvurusu nasıl yapılacak?

Togg'un Trumore uygulaması aynı zamanda Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak üretilecek ve açık artırmayla satışa sunulacak NFT koleksiyonuyla 2 bin 23 adet koleksiyon değeri olan akıllı cihazın ön siparişine katılma ve sıralamasını belirleme hakkı sağlayacak.

Dünyaca ünlü siber-fiziksel mimar ve yeni medya sanatçısı Güvenç Özel ile yeni medya sanatçısı Mehmet Ünal tarafından tasarlanan sanat eserlerinden oluşacak ve nadirlik türlerine göre "normal", "nadir", "çok nadir" ve "en nadir" olarak belirlenmiş NFT'ler, bu 2 bin 23 adet akıllı cihazın ekranlarına entegre edilmiş olarak teslim edilecek.

100. Yıl Özel Seri NFT'lerden birine sahip olanlar, satın aldıkları NFT'yle aynı sıra numarasını taşıyan 2 bin 23 adet Togg akıllı cihazından da sipariş edebilme hakkına sahip olacak. NFT sahipleri, bu hakları sayesinde ön sipariş tarihi geldiğinde Togg akıllı cihazını sipariş edebilecek ve koleksiyon değeri olan 2 bin 23 adet Togg akıllı cihazdan birine sahip olabilecek. Ön sipariş yapılan Togg akıllı cihazın NFT sahibi tarafından teslim alınması üzerine söz konusu NFT, Togg akıllı cihazın platformunda saklanmaya devam edecek.

Togg NFT'ye açık artırmayı kazanma hakkı nasıl olacak?

Trumore uygulamasını indirip Tru.ID oluşturan olan kullanıcılar, dijital varlık cüzdanlarına aktardıkları AVAX dijital varlıklar ile yine aynı alanda yer alacak olan "NFT Alım Platformu" üzerinden sadece bir NFT için teklif verebilecek ve 1'den 2 bin 23'e kadarki numaraları temsil eden NFT'ye açık artırmayı kazanma yoluyla sahip olanlar bu numaranın işlendiği akıllı cihaz için de ön sipariş verme hakkını satın almış olacak.

Kişiler, NFT sıra numarasının ön dekoratif panel üstüne, akıllı cihaz anahtarına ve bagaj kapağı üzerine işlenmiş Togg ön sipariş verip bu cihazı öncelikli teslim alabilecek. Akıllı cihazların koltukları da seri üretimden farklı olarak "100. Yıl Özel Seri Amblemi" işlenmiş şekilde üretilecek. "100. Yıl Özel Seri" Togg akıllı cihazlar, sadece Anadolu ve Gemlik renk seçenekleriyle NFT sahiplerine sunulacak.

Nasıl NFT sahibi olunacak?

Çok yakında Trumore platformu üzerinden satılacak, AVAX ile satın alınabilecek NFT'ler için "NFT Alım Platformu" içindeki listeleme ekranına girilerek alım yapılabilecek.

Açık artırma süresince ilgilenilen NFT'ye en yüksek teklifin verilmesi durumunda ön sipariş hakkı teklifi verene ait olacak. Kullanıcılar, uygulamadaki "satın al" butonuna dokunarak ilgilendikleri NFT'ye açık artırma süresinin bitmesini beklemeden de sahip olabilecek.

Bir Tru.ID kullanıcısı, sadece bir adet 100. Yıl Özel Seri NFT eserine sahip olabilecek.

Togg ilk siparişler ne zaman verilecek?

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş açıklamasında şunları kaydetti: "Hedefimize giden yolda şubat ayında da ön siparişleri açıp ilk çeyrek sonunda ilk akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla buluşturmaya başlayacağız. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Trumore platformu üzerinden de Togg akıllı cihazına ön sipariş verme hakkı olacak."

Togg nasıl şarj edilecek?

Togg'un ihtiyaç duyacağı şarj istasyonları ülkenin dört bir yanında yaygınlaştırılıyor. İlk yerli ve milli elektrikli otomobil 2023'te yollarda olduğunda farklı şekillerde şarj etmek de mümkün olacak.

Togg yollarda olduğunda elektriğe ulaşılabilen her yerde güvenle şarj edilebilecek. Şarj için farklı seçenekler mevcut.

Togg Akıllı Cihaz Mühendisi Eren Uyanık, Togg’u şarj etmenin yollarını anlattı. Uyanık, "İlk ve en basit yol şarj kablosu kullanmak. Bu sayede otomobilinizi elektrik olan her yerde şarj edebilirsiniz. Bunu için şarj kablonuzu otomobilin bagajından çıkartıp önce prize sonra otomobile takmanız yeterli" dedi.