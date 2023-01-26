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Ferdi Kadıoğlu'ndan Avrupa itirafı

Ferdi Kadıoğlu'ndan Avrupa itirafı

Fenerbahçe'de performansı en yüksek oyunculardan biri olan Ferdi Kadıoğlu Avrupa hayalini dile getirdi. Ferdi, şuan için takımının başarısına odaklandığını ifade etti.

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Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulunuyor. 

Milli futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Fenerbahçe'ye ilk geldiğim sezon fazla şans bulamadım ve bu da beni zorluyordu. Son 3 sezon daha fazla forma şansı buldu ve bu da beni güçlendirdi. Takımda çok fazla tecrübeli oyuncu var. Daha önce şampiyonluk da yaşamış isimler. Sadece benim değil tüm takımın önemli bir rolü ve sorumluluğu var.

"Avrupa'ya gitmek istiyorum ama..."

Avrupa'da futbol oynama hayalim var. Avrupa'ya gitmek istiyorum ama şu anda sadece Fenerbahçe'ye odaklıyım.

Jesus çok bilgili bir teknik direktör. Her geçen gün daha da gelişiyoruz. Ben de kişisel olarak maçlarda en iyi performansımı ortaya koymaya çalışıyorum. Favori pozisyonum 10 numara ama kenarlarda da oynayabiliyorum. Hocam nerede görev verirse oraya odaklanıyorum"

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