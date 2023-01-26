İstanbul’da yasadışı çakar denetimi: 2023'te kesilen toplam cezaya bakın

İSTANBUL'da yılın ilk 26 gününde trafikteki yasadışı çakar denetimlerinde toplam 427 adet araç kontrol edilirken, sürücülere de 15 milyon 784 bin 872 TL para cezası uygulandı.

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İstanbul’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 1-26 Ocak tarihleri arasında usulsüz çakar-siren tertibatı bulunduran ve kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde, 427 adet araç kontrol edildi.

Sürücülere de toplam 15 milyon 784 bin 872 TL para cezası uygulandı. 3 adet araç da 15 gün trafikten men edildi.