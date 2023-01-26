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Altılı Masa 11. kez toplandı! Cumhurbaşkanı adayı isimleri ilk kez konuşuluyor

Altılı Masa 11. kez toplandı! Cumhurbaşkanı adayı isimleri ilk kez konuşuluyor

Altılı Masa, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde toplandı. Gündemde cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi, Parlamenter Sisteme geçiş süreci ve seçim bildirgesi var. Toplantı öncesi İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onaylamadığını resmen ilan etti.

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Altılı Masa’da yer alan siyasi partilerin liderleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde 11. kez biraraya geldi.

Toplantı masasında hangi konular var?

İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıda ortak cumhurbaşkanı adayının kim olacağını ilk kez konuşulacak. Toplantıda, adayı belirlemeye dönük müzakerelerin yanı sıra, 30 Ocak’ta kamuoyuna açıklanacak olan “temel politikalar” metni ile Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin temel ilkeleriyle ilgili çalışmaya da son noktanın konması hedefleniyor.

İlk kez bu kadar yoğun isim konuşulacak

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Bu toplantı ilk kez bu kadar yoğun ve kapsamlı şekilde cumhurbaşkanı adayı üzerinde durulacağı bir toplantı olacak. İYİ Parti olarak 13. Cumhurbaşkanının bu masa tarafından belirlenecek aday olmasını büyük bir sorumluluk duygusuyla istiyor, arzuluyor ve bunun için yoğun bir çaba sarf ediyoruz” dedi.

5 Ocak'ta bugün için karar alınmıştı...

5 Ocak'ta yapılan son Altılı Masa toplantısında, ortak cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinin başlatılması kararı alınmıştı. Altı siyasi parti lideri, bugünkü toplantıda adayı belirleme yöntemini ve isimleri de konuşmaya başlayacak.

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