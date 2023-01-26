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Rusya'dan Batı'ya Ukrayna tepkisi: 'Tank vererek savaşa dahil oldular'

Rusya'dan Batı'ya Ukrayna tepkisi: 'Tank vererek savaşa dahil oldular'

Avrupa ülkeleriyle ABD'den Ukrayna'ya tank desteğinin artmasıyla ilgili Kremlin'den bir açıklama geldi. Açıklamada ''ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya tank dahil silah sevkiyatını çatışmaya doğrudan müdahil olma şeklinde değerlendiriyoruz.'' denildi.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve bazı Avrupalı ülkelerin Ukrayna’ya tank ve silah sevkiyatının, çatışmaya müdahil olma anlamına gelmediği yorumlarına katılmadıklarını belirterek, “İttifak (NATO) ve söz konusu ülkelerin yaptıkları her şeyi çatışmaya doğrudan müdahil olma şeklinde değerlendiriyoruz.” dedi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve Almanya dahil bazı Batılı ülkelerin Ukrayna’ya tank sevk etme kararını değerlendirdi.

"Kesinlikle katılmıyoruz"

Batılı ülkelerin söz konusu sevkiyatla ilgili yaptıkları değerlendirmelere katılmadıklarına işaret eden Peskov, "Avrupa başkentlerinden ve Washington'dan, Ukrayna'ya tanklar da dahil çeşitli silah sistemlerinin gönderilmesinin, hiçbir şekilde bu ülkelerin veya ittifakın (NATO) Ukrayna'daki çatışmaya müdahil olduğu anlamına gelmediğine dair defalarca açıklamalar yapıldı. Buna kesinlikle katılmıyoruz." diye konuştu.

Söz konusu sevkiyatın, çatışmaya doğrudan müdahil olmak anlamına geldiğini vurgulayan Peskov, "İttifak (NATO) ve söz konusu ülkelerin yaptıkları her şeyi çatışmaya doğrudan müdahil olma şeklinde değerlendiriyoruz. Bunun da arttığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya'dan onay geldi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Ukrayna'ya verdiği askeri desteği daha da güçlendireceğini ve Leopard 2 ana muharebe tankları sağlamaya karar verdiklerini açıklamıştı.

Ukrayna'ya 100 tank gönderilecek

Kiev yönetimine bir destek de ABD’den gelmiş, ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya 31 Abrams tankı temin edileceğini açıklamıştı. Toplamda 100 kadar tankın ilk etapta Ukrayna’ya teslim edilmesi planlanıyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise dün yaptığı açıklamada Ukrayna'ya "Leopard" tankı göndermesi halinde Almanya ile ilişkilerin olumsuz yönde etkileneceği açıklamasını yapmıştı.

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