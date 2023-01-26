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Ümit Özdağ'dan şok Meral Akşener iddiası! 'Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçiyoruz, bana gerekçesini sorma' dedi

Ümit Özdağ'dan şok Meral Akşener iddiası! 'Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçiyoruz, bana gerekçesini sorma' dedi

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Özdağ, “Meral Akşener’in siyasal kampanyasını yöneten yönetici, seçimlerden bir ay önce Meral Akşener’in kendisini Ankara’ya çağırıp, genel merkezde dinlenmeyen odaya götürüp, ‘Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçiyoruz. Bana gerekçesini sorma’ dediğini ben partiden ayrıldıktan sonra bana anlattı” dedi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalında Kenan Taş’ın sorularını yanıtladı. Ümit Özdağ, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. “Geçen seçimde neden seçim ikinci tura kalmadı?” sorusunu gündeme getiren Özdağ, Akeşener’in seçimelre son bir ay kala kampanyasını durdurduğunu belirterek şöyle konuştu:

Seçimden bir ay önce dinlenmeye odada...

“Meral Akşener’in siyasal kampanyasını yöneten yönetici, seçimlerden bir ay önce Meral Akşener’in kendisini Ankara’ya çağırıp, genel merkezde dinlenmeyen odaya götürüp, ‘Erdoğan’ı cumhurbaşkanı seçiyoruz. Bana gerekçesini sorma’ dediğini ben partiden ayrıldıktan sonra bana anlattı.”

Anlattım, Akşener telefonla tehdit etti

İsim vermediği söz konusu iddianın sahibinin kendisine “Bunu açıklarsanız inkar ederim” dediğini söyleyen Özdağ, bu kişinin kendisine ayrıca, “Ben bu açıklamayı İstanbul’da seçimlerden üç gün sonra yaptım ve Meral Akşener telefonla beni tehdit etti” dediğini ifade etti.

Meral Akşener kim olduğunu biliyor...

Özdağ, “Meral Akşener de ben de bu kişinin kim olduğunu biliyoruz. Meral Akşener’in hiçbir tehdidinden korkma. Çık ve açıkla kardeşim. Türk halkına borçlusun” diye konuştu.

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