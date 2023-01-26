İçler acısı manzara! İstanbul’da 3 kardeş çöp evde bulundu

Korkunç olay İstanbul Eyüpsultan'da yaşandı. Eyüpsultan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri kendilerine gelen bir ihbarı Eyüpsultan Çocuk Büro Amirliği'ne iletti. Sabah'ın haberine göre polis ekipleri ve sosyal hizmet uzmanları ihbara konu olan eve gitti.