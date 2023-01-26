İçler acısı manzara! İstanbul’da 3 kardeş çöp evde bulundu
İSTANBUL Eyüpsultan'da ihbar üzerine bir eve giden ekipler anne ve babası tarafından terk edilmiş 3 çocukla karşılaştı. Tedavileri yapılan çocuklara devlet sahip çıktı. Bursa'da da küçük Cem teyzesi tarafından çöp eve kapatılmıştı.
Korkunç olay İstanbul Eyüpsultan'da yaşandı. Eyüpsultan Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri kendilerine gelen bir ihbarı Eyüpsultan Çocuk Büro Amirliği'ne iletti. Sabah'ın haberine göre polis ekipleri ve sosyal hizmet uzmanları ihbara konu olan eve gitti.
Ekipler evde 3, 4 ve 7 yaşlarında üç kardeşle karşılaştı. Evin çöple dolu olduğu ve çocukların sağlıksız ortamda yaşadığı görüldü. Tedavileri yapılan çocukların Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edilmelerine karar verildi.
Başlatılan soruşturma kapsamında çocukların anne ve babası yakalandı.
Türkiye günlerce Bursa'daki çöp evde bulunan çocuğu konuşmuştu. Cem Muhammet, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından koruma altına alınmıştı.