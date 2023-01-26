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'Annem karne hediyesi et aldı' haberi olay oldu işin aslı bambaşka çıktı! RTÜK Başkanı böyle tepki gösterdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
'Annem karne hediyesi et aldı' haberi olay oldu işin aslı bambaşka çıktı! RTÜK Başkanı böyle tepki gösterdi

“Annem bana karne hediyesi olarak et aldı” haberi olay oldu. RTÜK Başkanı tartışma yaratan habere ilişkin bir açıklama yaptı ve haberin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Şahin "Yazık, çok yazık. Doğru ve güvenilir habercilik bu mudur? " ifadelerini kullandı.

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, annesinin kendisine karne hediyesi olarak et aldığını söyleyen bir öğrenciyle ilgili medyada yer alan haberin kurmaca olduğunu belirterek, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Dezenformasyon içerikli haberlerle ilgili mücadeleden vazgeçmeyeceklerini aktaran Şahin’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Son günlerde gündemi bir hayli meşgul eden, özel bir haber kanalının üstüne gitmesiyle ve bizim yakın takibimizle “yalan haber” olduğu ortaya çıkan 'Annem karne hediyesi olarak et aldı' haberinin yalan ve kurmaca olduğu anlaşıldı.

Peki, bu haberi kaynak gösterip ana haberlerine taşıyan aynı yalan habere ve dezenformasyona ortak olan yayıncılar ne olacak? Yalan haberi manşetlerine taşıyıp hükümete olmadık hakaretler eden gazeteler ne olacak? Yine bu yalan habere mal bulmuş mağribi gibi atlayıp, siyasi iktidara yönelik haksız ithamlarda bulunan siyasetçilerin ve sosyal medya kalemşörlerinin durumu ne olacak?

"Yalan haber ve dezenformasyon ile ne kadar mücadele etsek az"

Yalan haberin malzemesi yapılan ailenin ve çocuğumuzun mağduriyeti, travması nasıl giderilecek? Çocuk istismarını kimler görmezden gelebilir? Yazık, çok yazık. Doğru ve güvenilir habercilik bu mudur? Yalan haber ve dezenformasyon ile ne kadar mücadele etsek az. RTÜK bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üstüne düşen görevi layıkıyla yapmaya devam edecektir.”

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