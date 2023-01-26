Altılı Masa toplantısında bombayı patlattı! Kılıçdaroğlu ilk kez 'Ben adayım' diyor...

Altılı Masa toplantısı İYİ Parti Genel Merkezi'nde devam ederken bomba bir kulis haber geldi. 6 lideri ilk kez cumhurbaşkanı adayı ismini konuştuğu toplantı sürerken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıda liderlere, "Ben adayım" demek için toplantıya katıldığı iddia edildi.

Abone ol

Altılı Masa’nın 11. toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde başladı. Liderler ilk kez bugün ortak cumurbaşkanı adayı için isimleri masaya getirdi. Toplantı devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk defa liderlere “Partim aday olarak beni önerdi” diyeceği belirtildi.

'Partim benim ismimi öneriyor'

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu tüm liderlerin olduğu masada şunları söyleyecek: “Partimin yetkili organları ve seçilmişleri ile yaptığımız istişareler sonucunda ‘CHP’nin adayı partimizin genel başkanı olmalı’ fikri oluştu. Partim aday olarak masaya ismimin getirilmesine karar verdi.”

İYİ Parti ilk ke açıktan karşı çıktı

Toplantı öncesinde ise İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açık açık ilk kez karşı çıkmıştı. Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, "Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz, 'dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz…' Sokaktaki bu itirazı İyi Parti olarak görmezden gelemeyiz. Parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey’i onaylayacak noktada değil ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına da gelmiyor." demişti.