Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti!

Yayınladığı dönemde televizyon ekranlarına damgasını vuran 'Kurtlar Vadisi' dizisinde canlandırdığı 'Bedir' karakteri ile tanınan ünlü oyuncu Levent Güner, 58 yaşında hayatını kaybetti.

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Bir dönem Türk televizyon dizileri arasında fırtına gibi esen hala da konuşulmaya devam eden Kurtlar Vadisi, karakterleriyle hafızalara kazındı. Dizide Pala’nın adamı Bedir’i canlandıran Levent Güner de bu isimlerden biriydi. Güner, Aslan Akbey'i öldürdüğü sahne ile diziye damga vurmuştu.

Kurtlar Vadisi'nin Bedir'i Levent Güner hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nde Pala’nın adamı Bedir’i canlandıran Levent Güner yaşamını yitirdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusu Levent Güner yaşamını yitirdi. Kurtlar Vadisi’nde Pala’nın adamı Bedir rolüyle hafızalara kazınan Güner devlet tiyatrosu oyuncusuydu. Güner'in diğer mesleği ise şarkıcılıktı. 58 yaşındaki oyuncunun kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Aslan Akbey'i öldürmüştü

Kurtlar Vadisi dizisinde 2 sezon yer alan Levent Güner, Pala’nın adamı Bedir’i canlandırmıştır. Dizide Pala ile birlikte İstanbul'a gelmiş ve Hüsrev Ağa'nın yanına yerleşmişti. Pala'nın emriyle bizzat Aslan Akbey'i üç el ateş ederek öldürmüştü.

Levent Güner kimdir

‘Eski Bir Sevda’ adında bir de albümü bulunan Güner, 1992’de Mem û Zîn, 1995’te Böcek, 1995’te Aylaklar, 2007-2009 Dudaktan Kalbe dizisi, 2013- Amok Koşucusu, Acayip Hikayeler, Reaksiyon, Kaybolan Yıllar, Bu Sevda Bitmez ve Pilli Bebek projelerinde rol aldı.