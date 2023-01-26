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Saadet Partili Abdulkadir Karaduman duyurdu altılı masaya anket şoku

Saadet Partili Abdulkadir Karaduman duyurdu altılı masaya anket şoku

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, koalisyonla yönetmenin riskleri bulunduğunu belirterek, "Son yapılan anketlerde AK Parti'ye yeniden bir dönüşün olduğunu görebiliyoruz" dedi.

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Altılı masanın toplantısı öncesinde Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Karaduman, cumhurbaşkanı adayının Temel Karamollaoğlu olması gerektiğini söyledi.

"Aday Karamollaoğlu olmalı"

TV5'te katıldığı programda konuşan Karaduman "'Cumhurbaşkanı adayının kazanabilecek bir aday olması gerekir" diyerek , "Bu kişinin de, Bu kişinin de, sayın Temel Karamollaoğlu olması gerektiği kanaatindeyim. Devlet tecrübesiyle, siyasi birikimiyle Sayın Karamollaoğlu'nun olması gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.

Altılı masaya eleştiri: Halk AK Parti'ye dönüyor

Altılı masaya eleştirilerde bulunan Karaduman şöyle konuştu:

"Türkiye'de aslında AK Parti'den kopan seçmenin herhangi bir partiye evrilmediğini, kararsız bir seçmen olarak konumlandığını son yapılan anketlerde AK Parti'ye yeniden bir dönüşün olduğunu görebiliyoruz. Koalisyonla bir ülkenin yönetilmesinin hiç şüphesiz riskleri vardır. Altılı masada bir kriz varsa niye kriz var diye insanımızı da suçlamamak gerekir"

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