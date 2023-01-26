Latif Şimşek'i darp eden sanığa istenen ceza belli oldu

Katıldığı televizyon programında yaşanan tartışma sonrası gazeteci Latif Şimşek’i darp ettiği iddiasıyla yargılanan sanığın davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, sanık Emrah Topal’ın, ‘basit yaralama’ ve ‘hakaret’ suçundan toplamda 7 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

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Katıldığı bir televizyon programında yaşanan tartışma sonrası gazeteci Latif Şimşek'i darp ettiği iddia edilen sanık Emrah Topal'ın 3 ayrı suçtan 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 32.Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık Emrah Topal ve tarafların avukatları hazır bulundu.

‘’Bana ‘yayın kesildi mi’ diye sordu. Ben de ‘evet’ deyince bu kez şiddetli küfürler etmeye başladı’’

Duruşmada tanık olarak dinlenen ve olay tarihinde programın moderatörlüğünü yapan Pınar Işık Ardor, ‘’Programın ilerleyen dakikalarında gerginlik olmaya başladı. Latif bey ve Cemal bey siyasi bir konuda tartışmaya başladılar. O sırada Cemal bey doz yükselince bir anda yayın ortasında ayağa kalkarak Latif beyin koltuğuna doğru yürüdü. Ben o sırada ‘yayını kesin arkadaşlar’ dedim. Daha sonra Cemal bey bana dönüp ‘yayın kesildi mi’ diye sordu. Ben de ‘evet’ deyince bu kez şiddetli küfürler etmeye başladı. Orada bulunanlar araya girdiği sırada benim arkam dönüktü, sanıyorum Emrah bey Cemal Enginyurt’a bir darbe vurmuş, ben bunu görmedim. Latif beyi eğilmiş ve gözlüğü yere düşmüş pozisyonda gördüm. Sanık Emrah Topal’ın ne sıfatla orada olduğunu bilmiyorum, ben o zaman da koruma olduğunu zannetmiştim’’ ifadelerini kullandı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Topal’ın olay günü müştekiyi yumruk atmak suretiyle yaraladığını ve müştekiye ‘sen kimsin lan’ şeklinde küfürlü sözler söyleyerek hakaret ettiğini aktardı.

3 yıla kadar hapis cezası talebi

Açıklanan mütalaada sanık Topal’ın ‘basit yaralama’ ve ‘hakaret’ suçundan toplamda 7 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Mütalaada ayrıca, sanığın ‘tehdit’ suçunu işlediğine dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatına karar verilmesi istendi.

‘’Olmaması gereken bir şeyi yaptım ve müştekiye vurdum. Kendimi savunmadım bile’’

Açıklanan mütalaaya karşı savunma yapan sanık Emrah Topal, ‘’Ben kimseyi tehdit veya hakaret etmedi. Sadece maalesef olmaması gereken bir şeyi yaptım ve müştekiye vurdum. Bu konuda böyle bir suç işlediğimi bildiğimden kendimi savunmadım bile. Olmaması gereken bir şeydi. Diğer suçlamaları ise kabul etmiyorum’’ şeklinde konuştu.

Adli kontrol tedbiri kaldırıldı

Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Emrah Topal’ın hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, sanık tarafına açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 6 Ağustos günü katıldığı televizyon programında bir diğer konuk gazeteci Latif Şimşek ile tartışmıştı. Yayın sırasında sinirlenen Enginyurt, yerinden kalkarak Şimşek'in üzerine yürümüştü ve yaşanan tartışma nedeniyle yayına ara verilmişti. Tartışma devam ederken, Cemal Enginyurt ile birlikte kanala gelen ve resmi bir görevi bulunmayan şüpheli Emrah Topal, Şimşek'i darbetmiş ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Emrah Topal'ın ‘basit yaralama', ‘tehdit' ve ‘hakaret' suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan, 5 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.