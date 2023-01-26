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Süper Lig maçının stadı değişti! TFF duyurdu

Süper Lig maçının stadı değişti! TFF duyurdu

Sivasspor - Adana Demirspor maçının yeri değişti. Türkiye Futbol Federasyonu, Sivasspor'un sahasındaki olumsuz koşullar nedeniyle bu maçın Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu.

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Sivasspor’da stadyum şoku yaşanıyor. Saha düzeltme çalışmalarına başlayan Sivasspor Kulübü, yaklaşık 1 aylık çalışma neticesini olumlu sonuçlandıramadı.

Edinilen bilgiye göre hafta sonu Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanması planlanan Sivasspor-Adana Demirspor maçı öncesi TFF yetkilileri sahayı incelemek üzere şehire geldi. Federasyon yetkililerinin saha için maç oynanmaya elverişsiz raporu verdiği öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Sivasspor - Adana Demirspor maçının Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Mücadele 28 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

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