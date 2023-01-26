Süper Lig maçının stadı değişti! TFF duyurdu

Sivasspor - Adana Demirspor maçının yeri değişti. Türkiye Futbol Federasyonu, Sivasspor'un sahasındaki olumsuz koşullar nedeniyle bu maçın Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu.Abone ol
Sivasspor’da stadyum şoku yaşanıyor. Saha düzeltme çalışmalarına başlayan Sivasspor Kulübü, yaklaşık 1 aylık çalışma neticesini olumlu sonuçlandıramadı.
Edinilen bilgiye göre hafta sonu Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanması planlanan Sivasspor-Adana Demirspor maçı öncesi TFF yetkilileri sahayı incelemek üzere şehire geldi. Federasyon yetkililerinin saha için maç oynanmaya elverişsiz raporu verdiği öğrenildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Sivasspor - Adana Demirspor maçının Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.
Mücadele 28 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.