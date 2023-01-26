Selin Ciğerci 'Anne' olduğunu duyurdu! Çocuğunun ismini açıkladı, babası ortaya çıktı

Dün sosyal medya hesabından baba olduğunu duyuran Gökhan Çıra'nın paylaştığı bebeğin annesi Selin Ciğerci çıktı. Selin Ciğerci gündem olunca açıklama yaptı ve "Evet anne oldum, eski eşimle biz bir yola girdik, evladım yakında gelecek" dedi. Selin Ciğerci Türkiye'yi terk edeceği iddialarına da yanıt verdi.

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Daha önce iki kez ayrılıp barışan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra evli oldukları dönemde, çocuk sahibi olmak istediklerini ve bebeklerine "Saadet Serenay" ismini koyacaklarını defalarca dile getirmişti.

Gökhan Çıra, dün yaptığı paylaşımla baba olduğunu duyurmuştu. Selin Ciğerci de bugün Instagram hesabından taşıyıcı anne yoluyla evlat sahibi olduğunu duyurdu.

Gökhan Çıra: "Hoş geldin prensesim"

Gökhan Çıra sosyal medyayı sallayan bir paylaşım yaparak "Küçük dünyama hoş geldin prensesim. Ellerim ayaklarım titriyor. Seni çok seven bir baban var. Ben sana çok aşık oldum kızım. Hayatım, hayatına feda olsun. Hayırlı bir evlat olursun inşallah. Sağlıklı, huzurlu, mutlu büyüyelim canım kızım, hoş geldin. Dünyamı aydınlattığın için sana ayrıca teşekkür ederim kızım" dedi.

Evlat edilen Çıra'nın eski eşi Selin Ciğerci'ye gözler çevrildi. Selin Ciğerci yapılan yorumlardan sıkılıp hemen açıklama yaptı.

Selin Ciğerci Türkiye'yi terk mi ediyor?

Ciğerci açıklamasında; “Bir kere konuşacağım daha da konuşmayacağım. Kendilerine pay çıkarmak isteyen çok kişi var. Ben anne olacağım diyordum zaten, Evet, anne oldum beni tebrik edebilirsiniz artık teyzesiniz. Ağlamam asla ben güçlü bir kadınım. Eski eşimle biz evliyken bir yola başvurduk. Evladım yakında gelecek uzun zamandır da odası var. Eski eşimle barışma falan yok. Çocuk bende kalacak istediği zaman alabilir. Her boşanmış anne baba gibi. Ben çocuğumun geleceği için her şeyi ayarlayabilirim. Ama böyle yaparsanız ben yurt dışına giderim. Türkiye’yi çok seviyorum ama çocuğum için giderim.”

Saadet Serenay Çıra hesabı dikkat çekti

Ciğerci, daha önce İngiltere'de çocuk sahibi olmak için çalışmalara başladıklarını ve bebeklerine "Saadet" ismini vereceklerini söylemişti. Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra'nın "kızım" diye paylaştığı bebeğe açılan "Saadet Serenay Çıra" isimli bir hesabını takibe alması dikkat çekti. Öte yandan Çıra da aynı hesabı takip ediyor.