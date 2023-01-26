Çavuşoğlu İsveç'e rest çekti: Bu ortamda üçlü toplantının bir anlamı olmaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in terörle mücadelede atmamı gereken adımları atmadığına değinerek, "İsveç'in karar vermesi lazım. NATO’ya üye olmak istiyor musun, istemiyor musun? Bu ortamda üçlü toplantının bir anlamı olmaz” dedi.

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Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin bir soru üzerine, bunun bir nefret suçu, ırkçı bir eylem olduğunu vurguladı.

"Her zaman bize ders vermeye çalışıyorlar"

"Kimse bunu fikir özgürlüğü diye bize anlatmaya çalışmasın. Hiç alakası yok." diyen Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi farklı inançlara yönelik aynı eylem yapılabilir mi? Yapılamaz. Oysa biz antisemitizmin de insanlık suçu olduğuna inanıyoruz. Hristiyan düşmanlığının da İslam düşmanlığının da... Ama Batı'ya geldiğiniz zaman sadece İslam düşmanlığı fikir özgürlüğü oluyor. Eğer İsveç diyorsa ki 'ben artık radikal ırkçı bir ülke oldum. Dolayısıyla ben de İslam düşmanı bir ülke oldum. İslam düşmanlığı ve ırkçılık serbesttir' diyorsa o kendi bileceği iş. Ama bu Avrupa Konseyi sözleşmelerine de aykırı. Her zaman bize ders vermeye çalışıyorlar. Sırbistan'a da çok ders vermeye çalışıyorlar."

"Eyleme izin vererek suça ortak olmuştur"

Saldırının Avrupa Birliği normlarına da aykırı olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Yani bunu 'orada bir yasa var. O yasaya göre serbest. Dolayısıyla olsun' diye savunanlar da aynı şekilde bu suça ortaktır. Kim olursa olsun. Şimdi terörle mücadele kanunlarında da doğru dürüst terörle mücadele edecek bir unsur yok. Şimdi değiştirmek zorunda kaldılar anayasayı ve terörle mücadele kanununu... Yani İsveç yönetimi bu alçak eyleme izin vererek buna ortak olmuştur. Bu kadar basit. Kimse bize başka bir şey anlatmaya çalışmasın. Tüm dünya böyle görüyor." ifadelerini kullandı.

"İsveç karar vermeli"

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

İsveç, şuna karar vermeli. NATO'ya üye olmak istiyor mu istemiyor mu? Bu eylemlerin bir amacı da aslında İsveç'in NATO üyeliğini engellemek için. PKK ile iş birliği yapıyorlar, üyelik sürecine mayınlar yerleştiriyorlar. Bu mayınları temizlemek İsveç'in elinde.

Bu ortamda üçlü toplantının bir anlamı olmaz. Şu andaki ortam bunu gölgeleyeceği için, sağlıklı olmayacağı için ertelendi. Ayrıca İsveç'in bu ahitnameyi uygulama konusunda ciddi bir adım atmadığını da görüyoruz.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin ayrılması konusunda bize bir başvuru gelmedi, dolayısıyla 'ayrıca değerlendiririz' gibi bir şey söyleyemem."

Ne olmuştu?

Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından mayısta, NATO üyeliği için başvuru yapmıştı. Türkiye, iki kuzey ülkesinin Ankara'nın terör örgütü olarak tanımladığı gruplara tolerans gösterdiğini belirterek, üyeliğe şerh düşmüştü.

Türkiye ve Macaristan dışında tüm NATO ülkeleri, iki ülkenin katılım protokollerini ulusal meclislerinden geçirdi.

Stockholm'de Türkiye Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakma eylemine izin verilmesinin ardından Türkiye ile İsveç arasındaki ipler daha da gerilmişti. Başbakan Ulf Kristerrson, "Provokatörler, İsveç'in üyeliğini engellemeye çalışıyor. Türkiye ile tekrar işleyen bir diyaloğa dönmek istiyoruz" demişti.

Reuters haber ajansına konuşan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ise ülkesi, İsveç ve Türkiye arasındaki müzakerelere birkaç hafta ara verilmesi gerektiğini söylemişti.

Ankara'nın talebi üzerine Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı ertelenmişti.