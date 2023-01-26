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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yeni başkanı Ahmet Yener oldu! Sayıştay Başkanı'nın kardeşi

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yeni başkanı Ahmet Yener oldu! Sayıştay Başkanı'nın kardeşi

Yüksek Seçim Kurulu yeni üyelerinin belli olmasının ardından YSK başkanı da seçildi. YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu. YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener, Sayıştay Başkanı Metin Yener'in ağabeyi Böylece 4 yüksek yargı organından ikisinin başında kardeşler bulunuyor..

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Yüksek Seçim Kurulu yeni üyelerinin belli olmasının ardından YSK başkanı da seçildi. YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu. Ahmet Yener, YSK'nın eski üyelerinden birisiydi. YSK Başkanı seçilen Ahmet Yener, Sayıştay Başkanı Metin Yener'in ağabeyi. Böylece iki yüksek yargı organı olan Sayıştay ve YSK başkanlıkları koltuğuna iki kardeş oturmuş oldu. 

Yeni Başkan'ın uzmanlık alanı iş kazaları...

YSK Başkanı seçilen Ahmet Yener'in en dikkat çekici özelliği ise Sayıştay Başkanı Metin Yener'in ağabeyi olması yanında, uzmanlık alanı ise iş kazaları ve meslek hastalıkları. Ahmet Yener hali hazırda, Yargıtay ve YSK üyeliği görevinin yanı sıra Adalet Bakanlığında hakim ve savcı mülakat komisyon üyeliği görevlerini de yürütüyor. 

Sayıştay Başkanı Yener kimdir?

Sayıştay Başkanı Metin Yener de daha önce hem Başbakanlık hem de Cumhurbaşkanlığında Personel Prensipler Genel Müdürü olarak görev yaptı. Ardından teamüllere aykırı olarak Sayıştay'a dışardan Başkan olarak atandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin mimarlarından birisi olarak biliniyor.

YSK'da Yargıtay kontenjanından seçilen Başkan Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş ve Kürşat Hamurcu ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın görev süreleri sona ermişti.

Yeni 5 üyenin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay’da seçimler yapıldı. Danıştay’da yapılan seçimlerde İsmail Kalender ve Ali Çopur Danıştay kontenjanından YSK üyeliğine seçildi. Yargıtay’dan ise 8. Hukuk Dairesi üyesi Feyzi Eroğlu, 10. Ceza Dairesi üyesi Talip Bakır ve 12. Hukuk Dairesi üyesi Serdar Mutta YSK üyeliğine seçildi.

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