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Sanayi elektiriğinde yüzde 12 indirim bekleniyor EPDK Başkanı açıkladı

Sanayi elektiriğinde yüzde 12 indirim bekleniyor EPDK Başkanı açıkladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatına indirim yaptı. EPDK Başkanı Yılmaz, sanayi elektiriğinde yüzde 12 indirim beklediklerini belirtti.

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EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, sanayi elektiriğinde yüzde 12 indirim beklediklerini açıkladı.

Kurulun aldığı kararla serbest piyasada elektrik tavan fiyatının 4200 TL/MWh'den 3650 MWh'ye düşürüldüğünü belirten Yılmaz, böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini beklediklerini kaydetti.

Önümüzdeki dönemde piyasadaki fiyat hareketlerine göre, sadece sanayi grubu aboneleri için değil, elektrikte bütün abone grupları için bir indirimin söz konusu olabileceği belirtiliyor.

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