BIST 5.262
DOLAR 18,81
EURO 20,48
ALTIN 1.170,95
HABER /  GÜNCEL

Eski basketbolcu sahada öldü! Ölüm an be an kamerada...

Eski basketbolcu sahada öldü! Ölüm an be an kamerada...

BURSA'da basketbol camiasını yasa boğan bir ölüm gerçekleşti. Eski basketbolcuların turnuvasına katılan Mehmet Bülent Dilek, oyundan çıktıktan sonra saha kenarındaki sandalye üzerinde fenalaşarak öldü. O anlar kameralarca an be an kaydedildi...

Abone ol

Bursa'da eski basketbolcuların düzenlediği turnuvaya katılan eski oyuncu Mehmet Bülent Dilek, oyundan çıktıktan sonra saha kenarında oturduğu tabure üzerinde fenalaşarak düştü. 

Yanındakilerin hemen müdahale ettiği Mehmet Bülent Dilek hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. 58 yaşındaki eski basketbolcunun ölüm sebebi araştırılıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'dan Kasımpaşa'ya 2 futbolcu! Selçuk İnan doğruladı: İlgileniyoruz
Galatasaray'dan Kasımpaşa'ya 2 futbolcu! Selçuk İnan doğruladı: İlgileniyoruz
Çavuşoğlu İsveç'e rest çekti: Bu ortamda üçlü toplantının bir anlamı olmaz
Çavuşoğlu İsveç'e rest çekti: Bu ortamda üçlü toplantının bir anlamı olmaz
Eski MHP'li vekilin ağabeyi ve yengesi ölü bulunmuştu: Nedeni belli oldu
Eski MHP'li vekilin ağabeyi ve yengesi ölü bulunmuştu: Nedeni belli oldu
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yeni başkanı Ahmet Yener oldu! Sayıştay Başkanı'nın kardeşi
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yeni başkanı Ahmet Yener oldu! Sayıştay Başkanı'nın kardeşi
Sanayi elektiriğinde yüzde 12 indirim bekleniyor EPDK Başkanı açıkladı
Sanayi elektiriğinde yüzde 12 indirim bekleniyor EPDK Başkanı açıkladı
Selin Ciğerci 'Anne' olduğunu duyurdu! Çocuğunun ismini açıkladı, babası ortaya çıktı
Selin Ciğerci 'Anne' olduğunu duyurdu! Çocuğunun ismini açıkladı, babası ortaya çıktı
'Annem karne hediyesi et aldı' haberi olay oldu işin aslı bambaşka çıktı! RTÜK Başkanı böyle tepki gösterdi
'Annem karne hediyesi et aldı' haberi olay oldu işin aslı bambaşka çıktı! RTÜK Başkanı böyle tepki gösterdi
Süper Lig maçının stadı değişti! TFF duyurdu
Süper Lig maçının stadı değişti! TFF duyurdu
Altılı Masa toplantısında bombayı patlattı! Kılıçdaroğlu ilk kez 'Ben adayım' diyor...
Altılı Masa toplantısında bombayı patlattı! Kılıçdaroğlu ilk kez 'Ben adayım' diyor...
Latif Şimşek'i darp eden sanığa istenen ceza belli oldu
Latif Şimşek'i darp eden sanığa istenen ceza belli oldu
Saadet Partili Abdulkadir Karaduman duyurdu altılı masaya anket şoku
Saadet Partili Abdulkadir Karaduman duyurdu altılı masaya anket şoku
Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti!
Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti!