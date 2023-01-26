Sapık müdür hakime hesap verdi! 'Tazmanya canavarınım', 'off bir kere ısırsam'
ANKARA'da okul müdür yardımcısını sözlü ve fiziki taciz etmekten soruşturma açılan eski okul müdürü A.Y. hakim karşısına çıktı.
Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık A.Y, müşteki E.B. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, okulda görevli olarak çalışan tanık M.N.’yi dinledi.
"Odayı boş bırakma"
M.N, “ Ben hizmetli olarak çalışıyordum. Müdire hanım, müdürün yanına yalnız gitmek istemiyordu. Korkuyordu. Bana biz birlikteyken ‘Odayı boş bırakma, çay kahve getir’ diyordu. Müdür bana birkaç kez 'müdire hanım, gelsin benim odamda kahvesini içsin’ dedi” ifadelerine yer verdi.
"Kilitli kapı" savunması
'Cinsel taciz' ve 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından yargılanan sanık A.Y. ise, “Müdire hanım çok sigara içiyordu. Bu nedenle odasının kapısını kilitlerdi." dedi...
Tacizci müdür, "Müdürlük sınavını kazanmasını ben sağladım, 'ders çalış bol bol' derdim. Çok yardımcı oldum, bu sayede kazandı. Sınava hazırlandığı için de odasının kapısını kilitlerdi.