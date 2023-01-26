Sapık müdür hakime hesap verdi! 'Tazmanya canavarınım', 'off bir kere ısırsam'

"Odayı boş bırakma"

M.N, “ Ben hizmetli olarak çalışıyordum. Müdire hanım, müdürün yanına yalnız gitmek istemiyordu. Korkuyordu. Bana biz birlikteyken ‘Odayı boş bırakma, çay kahve getir’ diyordu. Müdür bana birkaç kez 'müdire hanım, gelsin benim odamda kahvesini içsin’ dedi” ifadelerine yer verdi.