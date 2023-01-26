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İstanbul'da kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanından en yeni hava durumu açıklaması

İstanbul'da kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanından en yeni hava durumu açıklaması

Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemirci, pazar gününden itibaren Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının 5-6 derece düşeceğini, bazı bölgelerde kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Peki uzun süreden beri beklenen kar yağışı gelecek mi?

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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirten uzman isim Özdemirci, "Pazar gününden itibaren hava sıcaklıkları kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalarak, mevsim normalleri civarına düşecek. Sıcaklıklar yurt genelinde 5-6 derecelik azalış gösterecek." dedi.

Yağışlı havanın Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olacağını vurgulayan Özdemirci, şöyle konuştu:

"Yarın Marmara, Ege, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Akdeniz Bölgesi, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Malatya çevrelerinde yağış beklentimiz var. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Yarın özellikle ülkemizin güney ve batı kesimlerinde lodos etkili olacak. Yağışların yarın Marmara'nın batısında, Ege'nin güney ve kıyı kesimlerinde ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olmasını bekliyoruz."

"İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor"

Özdemirci, yarın kar beklenmediğini belirterek, "Cumartesi için yurdun genelinde yağış bekliyoruz, yağmur ve sağanak şeklinde. Özellikle batı bölgelerin iç kesimlerinde ve yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışını göreceğiz. Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışları görülecek. Özellikle doğu bölgelerimizde ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pazar ve pazartesi günü için kar yağışı örtü bırakacak." ifadelerini kullandı.

Üç büyük ilin yağış durumlarına ilişkin de Özdemirci, şu bilgileri verdi:

"İstanbul'da ve Ankara'nın iç kesimlerinde kar yağışı beklenmiyor. İstanbul, 3-4 gün boyunca yağışlı ama genellikle yağışlar yağmur ve sağanak şeklinde görülecek. Ankara'da yarın ve cumartesi için yağışlar yağmur şeklinde olacak. Pazar günü karla karışık yağmur, yükseklerinde kar yağışı görme ihtimalimiz var. Pazartesi günü Ankara'da yağışlar kesiliyor. İzmir'de ise yarın özellikle aşırı ve çok kuvvetli yağmur var. Vatandaşlarımız, yağışa karşı dikkatli olsun. Yine cumartesi günü için de sağanak bekleniyor."

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