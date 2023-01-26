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Hastane personeli Hekime saldırmıştı! Bakan Koca aldığı cezayı duyurdu

Hastane personeli Hekime saldırmıştı! Bakan Koca aldığı cezayı duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bıçakla hekime saldıran personelin 11 yıl hapis cezası aldığını belirterek, yargıya teşekkür etti.

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Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir hekime 4 Haziran 2022’de bir hastane personeli tarafından yapılan bıçaklı saldırıya ilişkin dava, Ağır Ceza Mahkemesi'nde sonuçlandı. Saldırgan, adam öldürmeye teşebbüsten 11 yıl hapis cezası aldı. Yargıya teşekkür ediyoruz" dedi.

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