Hayatını 'Anadolu kültürü'ne adamıştı, paraya fotoğrafı basılan ilk kadın ölü

Cumhuriyet tarihinde paraya fotoğrafı basılan ilk kadın Sabiha Tansuğ, 88 yaşında İzmir'de hayatını kaybetti.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Tansuğ, Bademler Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine ailesi ve sevenleri katıldı.

Tansuğ, hayatını dünyanın dört bir yanında Anadolu kültürünü tanıtmaya adamış, birçok ülkede sergiler düzenlemişti. Tansuğ 2019'da NTV'ye verdiği röportajda hayat öyküsünü anlatmıştı.

Tansuğ'un sahip olduğu, Anadolu kültürünü anlatan koleksiyonu Haziran'da İzmir Bademler Köyü'nde açılacak müzede sergilenecek.

Etnolog ve koleksiyoner Sabiha Tansuğ, 1935 yılında Yunanistan'da doğdu. ailesiyle birlikte İzmir Akhisar'a geldi.

Annesinin diktiği Eğribaş gelin başlığını çok sevdi ve gelin başlıklarının peşine düştü. Anadolu'yu karış karış dolaştı, gelenekleri öğrendi. Kadın başlıklarını topladı ve İstanbul'da sergi açtı.

Sabiha Tansuğ 1933 senesinde Gümülcine'de doğar ve 8 yaşındayken ailesi ile birlikte Türkiye'ye göç eder. Ve ilkokulda bir gösteride eğribaş adlı gelin başlığı giyer. Bu giysiye hayran olan Tansuğ'un hayranlığı ömrünün sonuna kadar hem sürer hem de hayatını şekillendirir.

Hayatını erken yaşta dikiş dikerek kazanmaya başlayan Tansuğ, Göztepe Enstitüsü'nde okurken şapka yapar ve satar.

Ayrıca Kemeraltı'nda satılan taş kuklalara Anadolu giysileri diker ve işinde ustalaşmaya devam eder. 20 yaşındayken ünlü ressam Nuri İyem'den aldığı resim dersleri ise hem işinde hem de sanatında kendisine faydalı olur genç kadının.

Bu yazılarından birini yazmak için çıktığı gezilerin birinde Milas'ta aracı bozulur. Tamir için beklerken köy kahvesine giden Tansuğ çocukken başına taktığı 'Eğribaş'ı görür ve satın alır.

Hatta 1968'de Galatasaray Lisesi'nin yanındaki Yapı Kredi binasında Anadolu Kadın Başlıkları adlı ilk sergisini açar. Bu sergi o kadar ilgi toplar ki ünü Türkiye sınırlarını hızla aşar.

Bu duruma kayıtsız kalamayan dönemin darphane müdürü Sait Tanaçan ise sergideki başlıklardan biriyle Sabiha Tansuğ'un portresini paraya basmak ister.