Benzin ve motorine indirim! İki gün üst üste zam gelmişti! 26 Ocak 2023 akaryakıt fiyatları..

Dün benzine 1 lira 25 kuruş, bugün de motorine 83 kruş zam gelmişti. Bu gece yarısı ise hem benzine hem de motorine indirim geliyor. Benzin e motorinde indirimin 61 kuruş olması bekleniyor...

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Araç sahiplerine bu kez güzel haber geldi. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 25 Ocak günü benzine 1 lira 25 kuruş, 26 Ocak günü (bugün) ise motorine 83 kuruş zam gelmişti. Bugün ise hem benzine hem de motorine indirim geliyor.

Benzin ve motorine 61 kuruş indirim

Akaryakıt sektöründeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bugün zam değil indirim var. 27 Ocak cuma gününden geçerli olmak üzere; benzin ve motorinde 61'er kuruş indirim bekleniyor. İndirimli fiyatlar bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,08 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 21,71 liradan satılıyor.