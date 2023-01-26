Cadde TV dağıldı! Serdar Akinan, Nur Batur, Bülent Çaplı ve çok sayıda isim istifa etti

Cadde TV yöneticileri istifa ettiklerini duyurdu. Yayın Kurulu Başkanı Mustafa Balbay, çalışanlara attığı mesajda televizyonu ayakta tutmak için son ana dek çalışacaklarını ifade etti.

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AZE Medya Grubunun bir parçası olan Cadde TV'de istifa depremi yaşanıyor.

Yayın Kurulu Başkanlığını CHP eski Milletvekili Mustafa Balbay'ın yaptığı kanalda Genel Yayın Yönetmenliğini üstlenen gazeteci Serdar Akinan istifa etti.

Serdar Akinan'ın yanı sıra Haber Müdürü Zübeyde Sarı, Haber Koordinatörü Olcay Aydilek, muhabirler, Yayın Kurulu Üyeleri Prof. Bülent Çaplı, Nur Batur, kurucular, sosyal medya ekibi ve ekran yüzleri istifa etti.

İstifa nedeni

Odatv'nin edindiği bilgilere göre "Herkesin 15 gün ücretiz izne çıkarılmak istenmesi ve yayının bant yayına döndürülmesi" isteği istifaların nedeni oldu.

Balbay'dan mesaj

İstifa kararlarının ardından Mustafa Balbay, durumu değerlendireceklerini ifade ederek yayını son ana kadar ayakta tutmaya çalışacaklarını söyledi.

Akinan'ın istifa metni

Serdar Akinan'ın Whatsapp grubundan istifa ettiği mesajı ise şöyle:

Kaynak: Odatv.com