‘Dünya savaşı başladı, İki dev ülke ekonomisinden biri çökecek!’

Uzadıkça uzayan Rusya-Ukrayna savaşı çok bilinmeyenli denkleme dönerken, gerilimin ABD veya Rusya’nın mâli çöküşünün ardından sona ereceği belirtiliyor.

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İtalya'nın saygın gazetelerinden Le Figaro’ya konuşan tarihçi ve antropolog Emmanuel Todd, Rusya-Ukrayna savaşı ile ABD ve Batı'nın geleceğine ilişkin çarpıcı öngörülerde bulundu.

İki dev ekonomiden biri çökecek

Fransız entelektüel Todd, ekonomik yaptırımlara karşı Rus direncinin Amerikan emperyal sistemini uçuruma sürüklediğini, sürecin böyle devam etmesi halinde Avrupa ekonomisinin tükeneceğini ve ABD’nin dünyadaki parasal ve mali kontrolünün çökeceğini söyledi.

Harici.com.tr’de yer alan habere göre Emmanuel Todd, şunları söyledi:

“Bu savaş aynı zamanda Birleşik Devletler adına da bir varoluş meselesi haline geldi. Artık en az Rusya kadar çatışmanın bir parçası haline geldiler ve geri dönüşleri yok. Bu yüzden de artık sonu gelmeyecek bir savaşta olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu öyle bir karşılaşma ki, sonucunda taraflardan biri çöküş yaşayacaktır.”

Dünya savaşı başladı!

Rusya-Ukrayna savaşının sadece bu iki devleti kapsamadığını belirten Todd, savaşın ‘Liberal Batı Devletleri’ ile ‘tutucu ve otoriter bakış açısına sahip’ dünyanın geri kalan ülkelerini ideolojik ve kültürel olarak karşı karşıya getirdiğini öne sürdü.

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte 3. Dünya Savaşı’nın çoktan başladığını savunan Todd, “Her ne kadar askeri anlamda yaşanan şiddet önceki dünya savaşlarına göre zayıf kalsa da belirli bir bölge içerisinde yer alan bir savaşın, sırtını Çin’e dayamış olan Rusya ile genel anlamda Batı ülkeleri arasındaki küresel bir ekonomik karşılaşmaya dönüştüğü ve bir dünya savaşı halini aldığı yadsınamaz bir gerçek.” dedi.

Rusya ters köşe yaptı

ABD'nin Vietnam, Irak ve Afganistan'daki müdahalelerini hatırlatan Todd, Amerikan jeopolitiğinin dayandığı mantığın ‘Nasıl olsa iki okyanus arasında güvende olduğumuzdan ötürü başımıza bir şey gelmeyeceğinden istediğimiz her şeyi yapabiliriz’ yönüne olduğunu belirtti.

Rus ekonomisinin savaşta direnmesinin Amerikan emperyal sistemini felakete sürüklediğini söyleyen Todd, kimsenin Rus ekonomisinin bu kadar dirençli olacağını ve Rusya'nın NATO’nun ekonomik gücü karşısında ayakta kalacağını öngöremediğini belirtti.

Eğer Avrupa ekonomisi tükenirse…

Todd, "Rusya ekonomisi yaptırımlara süresiz olarak direnerek Çin tarafından desteklenmeye devam ederken, Avrupa ekonomisini tüketmeyi başarabilirse, dünyadaki Amerikan parasal ve mali kontrolleri çöker ve ABD’nin devasa ticaret açığını finanse etme olasılığı da ortadan kalkmış olur. İşte bu sebepten dolayı savaş, ABD için bir varoluş meselesi haline gelmiştir. Artık en az Rusya kadar çatışmanın bir parçası haline geldiler ve geri dönüşleri yok. Bu yüzden de artık sonu gelmeyecek bir savaşta olduğumuzu söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.