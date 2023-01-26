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PFDK kararları açıkladı: Rosier'e 2 maç ceza

PFDK kararları açıkladı: Rosier'e 2 maç ceza

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Valentin Rosier'in Kayserispor karşısında rakip oyuncuya yaptığı hareket nedeniyle gördüğü direkt kırmızı kart 2 maç men cezası getirdi.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig’in 20. haftasına ilişkin kararlarını açıklandı.

Beşiktaş oyuncusu Valentin Rosier Kayserispor karşılaşmasında direkt kırmızı kart görmüştü.

Rosier'e 2 maç ceza

PFDK Rosier'e 2 maç ceza verdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Beşiktaş sporcusu Valentin Rosier’in, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. Maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakadan men ve 26.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.
Diğer cezalar

Kurul, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 50 gün hak mahrumiyeti ve 120 bin lira para cezası verdi.

Fenerbahçe kulübü ve yöneticisi Erol Bilecik'e yapılan açıklamalar nedeniyle toplam 200 bin TL ceza verildi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'ya 3 ay hak mahrumiyeti ve 200 bin TL ceza verildi.

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