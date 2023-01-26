Halk TV'de Murat Sabuncu ve Levent Gültekin'le yollar ayrıldı

Halk TV'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin sert tepkilerden sonra kanal ile programı yapan Levent Gültekin ve Murat Savuncu'nun yolları ayrıldı.

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Resmi olmasa da seçim tarihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Mayıs olarak açıklandı.

Tarihin açıklanmasıyla hali hazırda muhalefetteki adaylık krizi derinleşmeye başladı. Muhalefetteki kriz medyaya da yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Halk TV'de Murat Sabuncu ve Levent Gültekin'in birlikte yaptıkları İki Yorum adlı programda Gültekin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını sert sözlerle hedef almıştı.

Gültekin, 2017 referandumunda CHP'li üst düzey bir yetkilinin kullandığı cümleleri aktararak şöyle konuşmuştu:

"Türkiye'yi değil ama CHP'yi kurtaracağız"

O kadar şey duyuyoruz, o kadar çok şeye şahit oluyoruz, dedikodudan bahsetmiyorum, teyit edilmiş konuşmalar. Mesela 2017 referandumunda 'İnşallah referandumdan evet çıkar da biz de Kılıçdaroğlu'ndan kurtuluruz' diyen kişi, şu anda Kemal Bey'in adaylığını organize ediyor. Aynı kişi iki ay önce ev sohbetinde, 'Kemal Bey'i aday yapıyoruz, muhtemelen Türkiye'yi kurtaramayacağız ama partiyi kurtaracağız' dediği; bunun bütün genel başkan yardımcılarına gittiği, Kemal Bey'e de gittiği ve kimsenin bir şey yapmadığı bir ortamda endişe duymaz mısınız?

İki isimle de yollar ayrıldı

Gültekin'in bu açıklamaları CHP'den büyük tepki alınca fatura programa kesildi.

Sabuncu ve Gültekin'in programı yayından kaldırıldı.

Programın kaldırılmasında CHP'nin kanala yaptığı baskının etkili olduğu yorumları yapılırken iki isim de Twitter hesapları üzerinden açıklamalarda bulundu.

Kovulmadık, istifa ettik paylaşımları

Gültekin açıklamasında, Sevgili arkadaşlar. "Hem Murat’ın bu durumu nedeniyle hem de fark ettim ki daha iyi olsun diye yaptığımız eleştiriler yarardan daha çok zarar getiriyor. Bu nedenle kendi isteğimizle İki Yorum programına son verdik. Hem halk tv’ye hem de size çok teşekkür ederim." ifadelerine yer verirken, Sabuncu, "2020’nin Eylül ayı başladığımız, ekranda olduğumuz 26 ay boyunca 200’ün üzerinde program yaptığımız İki Yorum’a nokta koyma zamanı." dedi.