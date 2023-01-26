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6'lı masa toplantısı sona erdi! 9 saatlik toplantıdan yine sonuç çıkmadı

6'lı masa toplantısı sona erdi! 9 saatlik toplantıdan yine sonuç çıkmadı

CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde biraraya geldi. Toplantının ardından açıklama yapıldı.

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Altılı masanın ikinci tur kapsamındaki 11'inci toplantısı, İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapıldı.

CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde toplandı. Ana gündem maddesinin adaylık olduğu toplantı 9 saat sürdü.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Liderler Buluşması"na makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu parti genel merkezinin kapısında karşıladı.

Toplantinin ardindan açiklama!

Yapılan açıklamada ''Cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda 6 siyasi partinin istişare, uzlaşı ve halkın tercihlerini yansıtacak şekilde çalıştığını buradan duyurmak isteriz.'' denildi.

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