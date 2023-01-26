Ronaldo yeni takımıyla macerasına kötü başladı

Suudi Arabistan Süper Kupası yarı finalinde Al-Nassr deplasmanda Al-Ittihad'a 3-1 mağlup oldu.Abone ol
Suudi Arabistan Süper Kupası'nın yarı final mücadelesinde Al-Ittihad sahasında Al-Nassr'ı konuk etti. Kral Fahd Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Al-Ittihad 3-1 kazandı.
Al-Ittihad'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Romario, 43. dakikada Hamdallah ve 90+3. dakikada Shanqiti kaydetti. Al-Nassr'ın tek golü de 67. dakikada Talisca'dan geldi.
Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Al-Ittihad yarı finale yükseldi ve Nwakaeme'nin formasını giydiği Al-Feiha'nın rakibi oldu.