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Asgari ücrete ek zam yok! EYT'de ilk maaşlar 1 Mart'ta ödenecek! Çalışma Bakanı açıkladı

Asgari ücrete ek zam yok! EYT'de ilk maaşlar 1 Mart'ta ödenecek! Çalışma Bakanı açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ek zam bekleyenlere kötü haberi verdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) ilk emekli aylıklarını 1 Mart'ta alacaklarını belki daha önce de olabileceğini belirten Bakan Vedat Bilgin, geçici işçi sorununun da 14 Mayıs'taki seçimden önce çözüleceği sözünü verdi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücrete ek zam, sözleşmeli personel kadro, geçici işçilerin kadroya alınması ve EYT konusunda dikkat çeken açıklamalar geldi. Asgari ücrete ek zam bekleyenleri üzecek haberi veren Bakan Bilgin, EYT'lilerin ilk emekli aylıklarını 1 Mart'ta alacaklarını söyledi. İşte Bilgin'in açıklamalarından satır başları... 

Asgari ücrete ek zam yok!

- Asgari ücrete bir ek zam beklemiyorum. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. 

- Ancak bunun tam tersi yaşanıyor. Enflasyon düşüyor. Düşmeye de devam edecek. Merkez Bankası'nın da açıkladığı tahmin rakamları bu yönde. Yıl sonunda yüzde 30'un altında yüzde 20'lerde bir enflasyon ile karşılaşacağız. Enflasyonun yüzde 20'lere gerilediği bir ortamda da yaptığımız artış asgari ücretlilerin alım gücünün korunmasını sağlayacaktır

- Asgari ücreti 455-460 dolar seviyesine çıkararak Türkiye'nin ekonomik gücünü gösterdik.

EYT'de ilk maaş 1 Mart'ta belki de...

- EYT'lilerin ilk maaşı 1 Mart'ta ödenmesini bekliyoruz. Buna hazırlıklarımızı yaptık. Sarkma olmaz ama daha erken olabilir. Süreç Meclis'in iradesinde.

- EYT'li maaşlarına az zam iddiası asılsızdır.

Geçici işçi sorunu seçimden önce çözülecek

- Geçici işçi sorununu seçim öncesi çözeceğiz. EYT'den sonra Meclis'e getireceğimiz konulardan birisi de budur.

140 bin personele kadro yolu

- Son yılların en önemli sorunu sözleşmeli personelin kadroya geçme meselesiydi. Bu sorunu biz çözdük.

- Sözleşmeli personelin haklarını düzenleyeceğiz. Onları bu endişeden kurtaracağız.

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