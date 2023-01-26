Bill Gates'ten 2030 için korku senaryosu! Ukrayna'yı suçladı

ABD'li multimilyarder Bill Gates, Ukrayna'nın dünyanın en kötü ve yozlaşmış devletlerinden biri olduğunu ve bir avuç zengin tarafından kontrol edildiği iddiasında bulundu. Gates, ayrıca 2030 için korkutan senaryoyu açıkladı.

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Son zamanlarda Kovid-19 pandemisiyle ilgili enteresan açıklamalarda bulunan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, ABD'li düşünce kuruluşu Lowy Institute'ün düzenlediği etkinlikte tuhaf ifadeler kullandı.

Sputnik'in haberine göre Gates, "Ukrayna devlet dünyanın en kötülerinden biri, yozlaşmış ve birkaç zengin tarafından kontrol ediliyor" sözlerini kaydetti.

Gates, "Demek istediğim, Ukrayna halkı için gerçekten talihsiz bir durum" diye ekledi.

2030 için endişelendiren iddialar

Gates, bu hedeflere ulaşmanın Ukrayna savaşı nedeniyle mümkün olmadığını savundu:

"Savaş, kaynakları israf edenler açısından geriye gitmek için listenin başında yer alıyor. Savaşı ne kadar çabuk bitirirsek o kadar iyi. BM, 2030 için kalkınma hedefleri belirledi. Sürdürülebilir kalkınma adlı hedeflere ulaşamayacağız."

"Gelişmekte olan ülkeler üzerinde gıda ve gübre maliyeti üzerinde büyük etkisi var"

Büyük sorunların savaş nedeniyle unutulduğunu belirten Gates, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Ukrayna'daki savaş sona erecek. Orada harcanan kaynakları anlıyorum, bu korkunç bir trajedi. Bu trajedinin gelişmekte olan ülkeler üzerinde, gıda ve gübre maliyeti üzerinde büyük etkisi var."

Batı basını sansürledi

ABD'li milyarder Gates, Ukrayna'ya dair tartışmalı açıklamalarda bulunurken, ifadeleri Batı basını tarafından sansürlendi.

Ukrayna'daki yolsuzluk soruşturmaları

Daha önce Ukrayna'da devlet yetkililerinin yolsuzluğa karıştığının ortaya çıkmasıyla bir dizi görevden alma gerçekleşmişti.

Zelenskiy, yolsuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini belirtmiş ve ülkenin kronik sorunu olan yolsuzluğun ortadan kaldırılmasına yönelik önemli kararlar alınacağı sözünü vermişti. Zelenskiy, "Şunun net olmasını istiyorum: geçmişte olduğu gibi, devlet kurumlarına yakın çeşitli insanların ya da tüm hayatlarını bir sandalyenin peşinde geçirenlerin yaşam tarzına geri dönüş olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

Ülkedeki yolsuzluk soruşturmaları kapsamında 5 bölge valisinin görevine son verilmiş, aralarında Savunma Bakan Yardımcısı'nın bulunduğu isimler de istifalarını sunmuştu.