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Meral Akşener'den Cihan Paçacı yorumu: Defalarca uyardım

Meral Akşener'den Cihan Paçacı yorumu: Defalarca uyardım

Cihan Paçacı'nın istifasını 6'lı masada liderlerle konuşan İyi Parti lideri Meral Akşener'in "Parti yöneticilerini tartışma yaratacak açıklamalardan kaçınmaları konusunda defalarca uyardım" dediği öğrenildi.

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Muhalefet kanadında adaylık mücadelesi hız kesmeden sürüyor. Son olarak İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, yaptığı açıklamalarla gündeme gelmiş, açık bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmıştı.

Paçacı, kendi partisindeki eğilimin Ekrem İmamoğlu'ndan yana olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunda diretmesi halinde İyi Parti'nin kendi adayını çıkarabileceğini ifade etmişti..

Bu açıklamaların ardından Paçacı, istifa ettiğini duyurdu..

Üstelik bu istifa, 6'lı masanın İyi Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen 11'inci toplantı sırasında oldu.

Gazeteci Zafer Şahin'in CNN Türk canlı yayınında verdiği kulis bilgisine göre, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti yöneticilerini bu konu hakkında defalarca uyardı.

"Defalarca uyardım, istifasını kabul ettim"

Akşener'in toplantı sırasında masadaki liderlere Cihan Paçacı'nın istifası hakkında ise şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

"Parti yöneticilerinin tartışma yaratacak açıklamalardan kaçınmaları gerekir. Bu uyarıyı defalarca yaptım. Cihan beyin açıklamalarını da bu çerçevede değerlendiriyorum, istifasını kabul ettim."

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