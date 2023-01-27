EYT'liler için kötü haber! 20 bin lira hayal oldu tavan miktarı düştü

EYT'de emekli olacaklara kötü bir haber geldi. EYT ile birlikte promosyonun 20 bin TL seviyesine çıkması bekleniyordu. Özel bankalar promosyon için tarifelerini hazırlamaya başlarken tavan miktarının 15 bin TL olacağı açıklandı.

Abone ol

Milletvekilleri EYT için imza vermeye başladı, maaş takvimi netleşirken milyonları heyecan sardı.

Bir yandan da bankalar promosyon miktarını belirlemeye çalışırken, rakamlarda çıta biraz aşağıya çevrildi. EYT'liler artık gün sayarken bankalar bir kez daha promosyon yarışına hazırlanıyor.

Tavan düştü

Show Haber'in haberine göre ilk etapta 2.5 milyon kişinin emekli olması beklenirken bankalar da yeni müşterileri kaçırmak istemiyor. Promosyon yarışı yaza damgasını vurmuştu, bankalar 10 bin TL'ye kadar promosyon vermişti. Beklenti, EYT ile birlikte promosyonun 20 bin TL seviyesine çıkmasıydı ama öyle olmayacak.

Özel bankalar promosyon tarifeler için hazırlığa başladı

Kamu bankalarının yine promosyon yarışı içinde olması beklenmiyor ama özel bankalar promosyon için tarifelerini hazırlamaya başladı. Promosyonda tavan 15 bin TL'ye kadar yükselicek. Bankalar EYT ile birlikte 7.500 ile 15.000 TL arasında promosyon verecek. İmzaya açılan düzenlemenin önümüzdeki hafta komisyona gelmesi bekleniyor.