Regaip Kandili, İstanbul'daki camilerde idrak edildi
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Üç ayların müjdeleyicisi kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle vatandaşlar, birçok camide ibadet ederek dua etti.
İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç aylar''ın başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili, İstanbul'daki camilerde idrak edildi.
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Regaip Kandili dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, Eminönü Yeni Cami, Taksim Camisi ve Çamlıca Camisi'nde program düzenlendi.
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Dualar edildi
Camileri dolduran 7'den 70'e kadın, erkek, çocuk binlerce Müslüman el açarak dua etti.
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Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde akşam namazının ardından başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.
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