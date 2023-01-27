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Evde yüzünde darp, vücudunda izmarit izleri olan bebek cesedi bulundu komşuları acı gerçeği söyledi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Evde yüzünde darp, vücudunda izmarit izleri olan bebek cesedi bulundu komşuları acı gerçeği söyledi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde ihbar üzerine eve giden polis ekipleri vücudunda darp ve izmarit izleri olan bebek cesedi buldu. Babanın cezaevinde olduğu öğrenilirken, komşuları eve girip çıkanın belli olmadığını ve çocuklara sahip çıkılmadığını söyledi.

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Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; evde yaşları küçük olan 2 çocuğun sesleri üzerine yapılan ihbar sonrası bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, müstakil evin içine girdiğinde bir bebeğin hareketsiz yattığını gördü.

Bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri 1 yıl 9 aylık olan Murat Aslan Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ölümün ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirdi.

2 çocuk koruma altına alındı

Olay Yeri İnceleme ekipleri evde detaylı çalışma gerçekleştirirken, 2 çocuk koruma altına alındı. Bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Ekipler uzun saatler boyunca evdeki her bir noktayı teker teker inceledi. Evden alınan örnekler incelenmek üzere götürülürken, bebeğinin vücudunda darp ve izmarit izleri olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan; hayatını kaybeden bebeğin babasının cezaevinde olduğunun öğrenildiği olayda, kendisinden haber alınmayan anneye ulaşılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. O anları korkulu gözlerle izleyen komşular ise eve girip çıkanın belli olmadığını ve çocuklara sahip çıkılmadığını iddia etti. Bebeğin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından ortaya çıkacak.

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