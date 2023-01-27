Ülke alarma geçti! Gizemli solunum yolu hastalığı 19 kişiyi öldürdü
PAKİSTAN’ın Karaçi kentinde gizemli solunum yolu hastalığı nedeniyle 2 haftada 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Abone ol
Pakistan’ın Karaçi kentinde henüz nedeni bilinmeyen bir solunum yolu hastalığı nedeniyle 2 haftada 16’sı çocuk toplam 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Sağlık yetkilileri, söz konusu hastalık nedeniyle alarma geçti.
Yetkililer, hastalığa bölgede işletilen kaçak fabrikalardan çıkan zehirli gazların neden olduğundan şüphelenildiğini açıkladı.