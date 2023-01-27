BIST 5.231
DOLAR 18,81
EURO 20,44
ALTIN 1.164,05
HABER /  DÜNYA

Ülke alarma geçti! Gizemli solunum yolu hastalığı 19 kişiyi öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ülke alarma geçti! Gizemli solunum yolu hastalığı 19 kişiyi öldürdü

PAKİSTAN’ın Karaçi kentinde gizemli solunum yolu hastalığı nedeniyle 2 haftada 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Abone ol

Pakistan’ın Karaçi kentinde henüz nedeni bilinmeyen bir solunum yolu hastalığı nedeniyle 2 haftada 16’sı çocuk toplam 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık yetkilileri, söz konusu hastalık nedeniyle alarma geçti.

Yetkililer, hastalığa bölgede işletilen kaçak fabrikalardan çıkan zehirli gazların neden olduğundan şüphelenildiğini açıkladı.

ÖNCEKİ HABERLER
İznik sağanak yağmura teslim oldu polis aracı çöken yolun içine düştü
İznik sağanak yağmura teslim oldu polis aracı çöken yolun içine düştü
"Ey Aday! Geldiysen 6 kez masaya vur" 27 Ocak 2023 Cuma günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?
"Ey Aday! Geldiysen 6 kez masaya vur" 27 Ocak 2023 Cuma günü gazeteler hangi manşetlerle çıktı?
Altılı masanın 'Erdoğan aday olamaz' çıkışına AK Parti'den yanıt: Bayatlamış Sabih Kanadoğlu taktikleri
Altılı masanın 'Erdoğan aday olamaz' çıkışına AK Parti'den yanıt: Bayatlamış Sabih Kanadoğlu taktikleri
EYT'liler için kötü haber! 20 bin lira hayal oldu tavan miktarı düştü
EYT'liler için kötü haber! 20 bin lira hayal oldu tavan miktarı düştü
Mısır'da altın varakla kaplı 4 bin 300 yıllık mumya bulundu tabuttan neler çıktı?
Mısır'da altın varakla kaplı 4 bin 300 yıllık mumya bulundu tabuttan neler çıktı?
Evde yüzünde darp, vücudunda izmarit izleri olan bebek cesedi bulundu komşuları acı gerçeği söyledi
Evde yüzünde darp, vücudunda izmarit izleri olan bebek cesedi bulundu komşuları acı gerçeği söyledi
Pendik'te cam ve plastik fabrikasında yangın
Pendik'te cam ve plastik fabrikasında yangın
Asgari ücrete ek zam yok! EYT'de ilk maaşlar 1 Mart'ta ödenecek! Çalışma Bakanı açıkladı
Asgari ücrete ek zam yok! EYT'de ilk maaşlar 1 Mart'ta ödenecek! Çalışma Bakanı açıkladı
Meral Akşener'den Cihan Paçacı yorumu: Defalarca uyardım
Meral Akşener'den Cihan Paçacı yorumu: Defalarca uyardım
Bill Gates'ten 2030 için korku senaryosu! Ukrayna'yı suçladı
Bill Gates'ten 2030 için korku senaryosu! Ukrayna'yı suçladı
Ronaldo yeni takımıyla macerasına kötü başladı
Ronaldo yeni takımıyla macerasına kötü başladı
Bir parti daha Cumhur İttifakı'na katılıyor: Görüşmeler olumlu sürüyor
Bir parti daha Cumhur İttifakı'na katılıyor: Görüşmeler olumlu sürüyor