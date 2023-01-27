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Zam farkları yatıyor! Hesaplarınızı kontrol edin kim ne kadar alacak?

Zam farkları yatıyor! Hesaplarınızı kontrol edin kim ne kadar alacak?

Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların, aylıklarında oluşan 15 günlük fark ile ek gösterge fark tutarları zam farkları bugün hesaplarda olacak.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların, aylıklarında oluşan 15 günlük fark ile ek gösterge fark tutarları bugün ödenmeye başlanacak.

Peki, memur emeklisi ne kadar zam farkı alacak? Milliyet'in haberine göre Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya merak edilen soruya yanıt verdi.

Kaya, “Şimdi örneğin bir öğretmenin 12 bin TL aldığını varsayarsak yüzde 13.52'lik fark alacağını varsayarsak,1.622 lira yatacak öğretmenimize, emekliler için ise 8000 TL aldıklarını varsayarsak, yüzde 13,52’lik oran ile 1.081 TL fark alacakları anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Aylık alınan banka veya PTT şubelerindeki hesaplara yatırılacak emekli zam farkı ödemeleri;

Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,

2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,

3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında
aylık farkı tahakkuk ettirilecek.

2 milyon 384 bin 79 kişiye ek gösterge farkı dahil ödenecek fark tutarı 7,8 milyar TL olacak. SGK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamında aylık almakta olan 59 bin 115 kişiye toplam 562,6 milyon TL ödenecek.

9 bin 541 TL ile 17 bin 347 TL arasında değişen 2022 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına bugün yatırılmaya başlanacak.

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