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PFDK, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ceza verdi

PFDK, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ceza verdi

PFDK, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 50 gün hak mahrumiyeti ve 120 bin lira para cezası verdi. Kurul ayrıca Beşiktaşlı futbolcu Rosier'e 2 maç men cezası verirken, çok sayıda yönetici, kulüp ve futbolcuya ceza yağdırdı.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e 50 gün, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'ya 3 ay hak mahrumiyeti cezası verildi. Kurul ayrıca Beşiktaşlı futbolcu Rosier'e 2 maç men cezası verirken, çok sayıda yönetici, kulüp ve futbolcuya ceza yağdırdı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, başkan Dursun Özbek'e kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 50 gün hak mahrumiyeti ve 120 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

PFDK, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik'e ise Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki HangiKredi Ümraniyespor maçı sonrasında yaptığı açıklamalardan dolayı 100 bin lira para cezası kesti.

Kayserispor başkanına 3 ay hak mahrumiyeti cezası

PFDK, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'ya 3 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

Kurul, Beşiktaş müsabakasından sonra hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle başkan Çamlı'ya hak mahrumiyetinin yanı sıra 200 bin lira da para cezası kesilmesine hükmetti.

Disiplin kurulu, Galatasaray karşılaşmasında kırmızı kart gören Luiz Adriano'ya ise rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 17 bin 350 lira para cezası verilmesine hükmetti.

Kurul son olarak Bitexen Giresunspor Antrenörü Sinan Közen'e de hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 26 bin lira para cezası verdi.

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