Azerbaycan'ın İran büyükelçiliğine silahlı saldırı güvenlik şefi öldü 2 kişi yaralandı

Azerbaycan'ın İran'ın başkenti Tahran'da bulunan büyükelçilik binasına kalaşnikofla silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Tahran Büyükelçiliği'nin Güvenlik Şefi ölürken iki güvenlik görevlisi yaralandı.

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Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne bir kişi kalaşnikofla saldırdı.

Saldırgan Büyükelçiliğin Güvenlik Şefini vurarak öldürdü. Saldırıya müdahale eden iki güvenlik personeli de yaralandı.

Saldırgan yakalandı

İran'daki Tahran Polis Komutanı Hüseyin Rahimi, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenleyen saldırganın yakalandığını söyledi.

Fars Haber Ajansı'na göre, Rahimi, sabah saatlerinde başkent Tahran'da meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili bilgi verdi.

Rahimi, "Azerbaycan Büyükelçiliği çalışanlarının elçiliğe girişleri sırasında bir kişi silahlı saldırı düzenledi ve bir kişinin ölümüne, iki kişinin yaralanmasına neden oldu." dedi.

"Ailevi sorunlar nedeniyle düzenledi" iddiası

Saldırganın yakalandığını aktaran Rahimi, "Saldırgan iki küçük çocukla binaya giriyor. İlk belirlemelere göre saldırıyı şahsi ve ailevi sorunlar nedeniyle düzenlediği belirlendi." ifadelerini kullandı.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27 Ocak 2023 tarihinde Bakü saatiyle 08:30 sıralarında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırgan, Kalaşnikof otomatik silahıyla koruma müdürü öldürdü. Büyükelçiliğin iki güvenlik görevlisi de saldırıyı engellerken yaralandı. Durumları iyi.

Halihazırda hain saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Olayın detayları hakkında kamuoyuna ek bilgi verilecektir. Allah şehidimize rahmet eylesin!"

Çavuşoğlu: Saldırıyı lanetliyorum

Saldırıya ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Can Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yapılan hain saldırıyı lanetliyorum. Şehit kardeşimize Allah’tan rahmet, yakınları ile Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir. #TekMilletİkiDevlet@Bayramov_Jeyhun" ifadelerine yer verdi.