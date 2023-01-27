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Cesedi bulunan bebeğin 2 kardeşi koruma altında

Cesedi bulunan bebeğin 2 kardeşi koruma altında

DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde bir evde, darp ve izmarit izleri olan cesedi bulunan bebeğin 2 kardeşi koruma altına alındı.

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 Edinilen bilgiye göre, evde kardeşlerinin hareketsiz kaldığını gören 2 çocuğun ağlama sesleri üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, müstakil evin içine girdiğinde biri 9 aylık, diğeri 5 yaşındaki çocukları ağlarken buldu. Ekipler, üçüncü kardeş olan 21 aylık Murat Aslan Kılıç’ın ise hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda izmarit ve darp izleri olan bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Sonrasında evdeki 2 çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Hayatını kaybeden bebeğin babasının cezaevinde olduğu öğrenildi. Evde bulunan 3 çocuğun annesi olduğu kaydedilen Güler (27) ile sevgilisi her yerde aranıyor.

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