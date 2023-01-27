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Deniz Zeyrek o toplantının detaylarını yazdı! Kılıçdaroğlu: Adaylıkta sıkıntı olmayacak

Deniz Zeyrek o toplantının detaylarını yazdı! Kılıçdaroğlu: Adaylıkta sıkıntı olmayacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile buluşan büyükşehir belediye başkanlarının bazılarıyla görüşen Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, toplantıdan önemli detaylar aktardı. Zeyrek, "Başkanlar “Sizin aday olmanızı bekliyoruz” deyince Kılıçdaroğlu, “O konuda bir sıkıntı olmayacak” karşılığını vermiş." ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altılı masa toplantısı öncesinde CHP’li belediye başkanları ile bir araya geldi. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bugün kaleme aldığı yazısında o toplantının detaylarını aktardı. Zeyrek toplantıda Kılıçdaroğlu'nun 30 Ocak'ta yapılacak tanıtım toplantısından sonra adayın netleşeceğini ve açıklanacağını anlattığını aktardı. İşte o yazı:

"Katılan bazı belediye başkanlarına sordum.Öncelikle, görüşmenin Kılıçdaroğlu'nun davetiyle değil, kendilerinin randevu talep etmesiyle yapıldığına dikkat çektiler.Niyetleri görüşme sonrasında Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediklerini ortak bir metinle açıklamakmış.

Bu önemli bir detay, zira o metne Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda isimleri geçen ve Kılıçdaroğlu'na rakip olarak görülen İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanları da imza atmış olacaktı.Kılıçdaroğlu, “Bunu yaparsanız, Altılı Masa'daki liderlere ayıp olur. Onları zor durumda bırakırız” diyerek görüşme öncesinde böyle bir açıklama yapılmasına karşı çıkmış.Bazı başkanlar, “Seçim tarihini açıkla adayımızı hemen açıklayacağız' demiştiniz. Seçim tarihi açıklandı sayılır. Siz de adayı açıklayın artık. Vatandaşlar çok sıkıştırıyor” görüşünü dile getirmiş. Kılıçdaroğlu da 30 Ocak'ta yapılacak tanıtım toplantısından sonra adayın netleşeceğini ve açıklanacağını anlatmış.Başkanlar “Sizin aday olmanızı bekliyoruz” deyince de Kılıçdaroğlu, “O konuda bir sıkıntı olmayacak” karşılığını vermiş."

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