Budist kocaya tazminat şoku! Karısı 'inziva' gerçeğini öğrenince yıkıldı, 1 milyon TL ödeyecek

Kocası C.E.’nin Budizm ve Taoizm temelli kişisel gelişim dersleri alarak evde ayin yaptığını, ‘inziva’ adı altında gezilere bir kadınla gittiğini iddia eden 19 yıllık eşi P.E. açtığı boşanma davasını kazandı. Karara göre, C.E. boşandığı karısına 1 milyon lira tazminat ve aylık 30 bin lira nafaka ödeyecek.

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İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre, P.E. ile ünlü bir markanın Türkiye satış direktörü olan C.E. 19 yıl önce evlendi. Çiftin bu evliliklerinden iki çocuğu dünyaya geldi.

Sadakatsizlik, şiddet...

Hürriyet'te yer alan habere göre, P.E., kocası C.E.’nin sadakatsizliği, alkol bağımlılığı, öfke kontrolü olmaması, eşine ve çocuklarına şiddet uygulaması nedeniyle evlilik birliği sarsılmaya başladı.

"Budizm" dersleri için para yağdırdı

P.E.’nin iddialarına göre, C.E. bir kişisel gelişim uzmanına çok yüksek miktarda para ödeyerek Budizm ve Taoizm temelli kişisel gelişim dersleri aldı.

C.E., eğitim grubu ile birlikte ‘inziva’ adı verilen birçok etkinliğe katılarak Çin ve Hindistan gibi ülkelere gitti.

En son ‘Master Sha’ isimli Çinli bir kişisel gelişim uzmanı ve Türkiye’deki temsilcilerinden online eğitim alan C.E., iddiaya göre evde çocuklarının gözü önünde sürekli Ayin benzeri çeşitli ritüeller uyguladı.

Havada eliyle ‘kaligrafi (yazı sanatı) şifası’ yapmaya başlayan C.E., aldığı yeni eğitimlerin içerisinde kaybolup sesler çıkartarak sık sık bağırdı.

Küflü ilaçları kullanmaya devam etti

Kendisine verilen kişisel ilaçlar C.E.’nin böbrek sorunu yaşamasına neden oldu. Doktor, bu ilaçların küflü olduğunu ve kesinlikle içmemesi gerektiğini C.E.’ye söyledi. Ancak C.E., kullanmaya devam etti.

Aldattığını itiraf etti

Eşinin ‘inziva’ adlı gezilere bir kadınla birlikte gittiğini itiraf etmesi üzerine büyük bir yıkım yaşayan P.E.’nin dilekçesinde, “P.E.’nin evliliğini sürdürmesi mümkün değildir” denildi.

Karşı dava reddedildi, 1 milyon liralık tazminat

C.E. ise iddiaların asılsız olduğunu belirterek karşı Boşanma Davası açarken, eşine ve çocuklarına karşı hiçbir zaman şiddet uygulamadığını cevap dilekçesinde belirtti.

İstanbul Aile Mahkemesi’nde bir yıldır görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi. Karşı davayı reddeden mahkeme, iki çocuğun velayetinin anneye verilmesine, C.E.’nin boşandığı eşine 500 bin lira maddi ve 500 bin lira manevi olmak üzere toplam 1 milyon lira tazminat ödemesine, aylık toplam 30 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.